Дебют Сорокина и Капризова откладывается. Клубам НХЛ не разрешат подписывать новичков в сезоне-2019/20

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что руководство лиги продолжает придерживаться позиции, что будет несправедливо разрешить клубам подписывать новых игроков в этом сезоне, сообщил в Twitter журналист Эндрю Гросс.

NHL deputy deputy commissioner Bill Daly says it continues to be league's position that it would not be fair to allow teams to sign new player contracts for 2019-20 (bringing new players into the fold, for #Isles such as Ilya Sorokin). — Andrew Gross (@AGrossNewsday) May 26, 2020

Таким образом, клубы не смогут усилиться перед плей-офф, а это значит, что Илья Сорокин и Кирилл Капризов пока не смогут дебютировать. Ранее регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно.