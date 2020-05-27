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Дебют Сорокина и Капризова откладывается. Клубам НХЛ не разрешат подписывать новичков в сезоне-2019/20

03:01
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что руководство лиги продолжает придерживаться позиции, что будет несправедливо разрешить клубам подписывать новых игроков в этом сезоне, сообщил в Twitter журналист Эндрю Гросс.

Таким образом, клубы не смогут усилиться перед плей-офф, а это значит, что Илья Сорокин и Кирилл Капризов пока не смогут дебютировать. Ранее регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно.

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