Дебринкет, Годро и Патрик Кэйн признаны звездами дня в НХЛ
10:39
Стали известны итоги игрового дня НХЛ.
Третьей звездой стал нападающий «Чикаго» Патрик Кэйн. В матче с «Далласом» (4:2) он сделал две голевые передачи.
Вторая звезда — нападающий «Калгари» Джонни Годро с 3 (1+2) очками в игре с «Оттавой» (6:1).
Первой звездой стал нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкет, оформивший дубль в матче с «Далласом» (4:2).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/video/three-stars-of-the-night/t-277774708/c-8314640
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