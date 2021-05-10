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Дебринкет, Годро и Патрик Кэйн признаны звездами дня в НХЛ

10:39
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Стали известны итоги игрового дня НХЛ.

Третьей звездой стал нападающий «Чикаго» Патрик Кэйн. В матче с «Далласом» (4:2) он сделал две голевые передачи.

Вторая звезда — нападающий «Калгари» Джонни Годро с 3 (1+2) очками в игре с «Оттавой» (6:1).

Первой звездой стал нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкет, оформивший дубль в матче с «Далласом» (4:2).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/video/three-stars-of-the-night/t-277774708/c-8314640

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