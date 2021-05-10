Дебринкет, Годро и Патрик Кэйн признаны звездами дня в НХЛ

Стали известны итоги игрового дня НХЛ.

Третьей звездой стал нападающий «Чикаго» Патрик Кэйн. В матче с «Далласом» (4:2) он сделал две голевые передачи.

Вторая звезда — нападающий «Калгари» Джонни Годро с 3 (1+2) очками в игре с «Оттавой» (6:1).

Первой звездой стал нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкет, оформивший дубль в матче с «Далласом» (4:2).