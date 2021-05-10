Генменеджер «Монреаля» провел встречу с владельцем клуба

Владелец «Монреаля» Джефф Молсон провел переговоры с генеральным менеджером Марком Бержевеном по поводу дальнейшего сотрудничества, информирует Sportsnet.

На данный момент стороны обсудили планы и промежуточный ход работы. Никаких решений пока что принято не было.

У функционера остался один год по контракту с «Канадиенс». В этой должности он работает девять лет.

За это время команда выходила в плей-офф пять раз.