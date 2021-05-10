Генменеджер «Монреаля» провел встречу с владельцем клуба
16:13
Владелец «Монреаля» Джефф Молсон провел переговоры с генеральным менеджером Марком Бержевеном по поводу дальнейшего сотрудничества, информирует Sportsnet.
На данный момент стороны обсудили планы и промежуточный ход работы. Никаких решений пока что принято не было.
У функционера остался один год по контракту с «Канадиенс». В этой должности он работает девять лет.
За это время команда выходила в плей-офф пять раз.
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