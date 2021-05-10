Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Генменеджер «Монреаля» провел встречу с владельцем клуба

16:13
Теги:

Владелец «Монреаля» Джефф Молсон провел переговоры с генеральным менеджером Марком Бержевеном по поводу дальнейшего сотрудничества, информирует Sportsnet.

На данный момент стороны обсудили планы и промежуточный ход работы. Никаких решений пока что принято не было.

У функционера остался один год по контракту с «Канадиенс». В этой должности он работает девять лет.

За это время команда выходила в плей-офф пять раз.

Читайте также

Олимпийский чемпион Тарасов судится с СБР. 19 лет назад он едва не умер от кровяного допинга
Сайт НХЛ отметил Капризова и Шестеркина как претендентов на «Колдер Трофи»
Нужен ли «Спартаку» Витория? Отвечают Горлукович, Хидиятуллин, Гаврилов, Ширко и Юран
«Урал» — «Ростов»: во сколько начало онлайн трансляции матча

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд