«Даллас» вывел Сегина из списка травмированных

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин близок к возвращению в строй. Клуб вывел 29-летнего игрока из списка травмированных, сообщает Sportsnet.

Сегин пропустил все матчи нынешнего регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы. Он является самым высокооплачиваемым игроком «Делласа» — контракт до конца сезон-2026/27 с зарплатой в 9,85 миллиона долларов в год.