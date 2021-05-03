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«Даллас» вывел Сегина из списка травмированных

21:27
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Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин близок к возвращению в строй. Клуб вывел 29-летнего игрока из списка травмированных, сообщает Sportsnet.

Сегин пропустил все матчи нынешнего регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы. Он является самым высокооплачиваемым игроком «Делласа» — контракт до конца сезон-2026/27 с зарплатой в 9,85 миллиона долларов в год.

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