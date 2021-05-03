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Варламов — третья звезда недели в НХЛ

20:13
Семен Варламов. Фото ХК «Айлендерс».
Семен Варламов. Фото ХК «Айлендерс».
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Национальная хоккейная лига назвала трех лучших игроков по итогам прошедшей недели, сообщает пресс-служба лиги.

Первой звездой стал голкипер «Детройта» Томас Грайсс. Он провел 130 минут за два матча и отразил все 66 бросков по своим воротам. Также он справился с шестью буллитами и принес команде две победы.

Второй звездой выбран нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В четырех матчах канадец набрал 10 (4+6) очков.

Третьей звездой назван голкипер «Айлендерс» Семен Варламов. Россиянин в двух матчах против «Рейнджерс» отразил в общей сложности 53 броска и сделал два «сухаря», что помогло «Островитянам» гарантировать себе попадание в плей-офф.

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