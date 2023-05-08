«Даллас» впервые за 23 года пропустил семь шайб в одном матче плей-офф НХЛ

«Даллас» пропустил семь шайб от «Сиэтла» (2:7) в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Таким образом, «Старз» впервые за 23 года пропустил такое количество голов в одной встрече плей-офф. В 2000 году команда уступила «Нью-Джерси» со счетом 3:7.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Сиэтла». Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 04.30 мск.