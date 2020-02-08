«Даллас» уступил «Миннесоте», Гурьянов отметился голом

«Миннесота» на выезде переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Для «Уайлд» это третья подряд победа. «Старз» потерпел второе поражение кряду.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился голом. Это его 15-я заброшенная шайба в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Миннесота» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Павелски — 12 (бол., Сегин, Клингберг), 15:28 — 1:0. Гурьянов — 15 (бол., Хейсканен, Бишоп), 22:51 — 2:0. Эрикссон Эк — 5 (мен.), 28:25 — 2:1. Донато — 10 (мен., Канин, Фиала), 32:09 — 2:2. Эрикссон Эк — 6 (мен., Бродин, Гринуэй), 59:33 — 2:3.

Вратари: Бишоп (15:27 — 15:28, 59:41) — Дубник.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 33 (16+9+8) — 30 (12+8+10).

Наши: Гурьянов (12.45/2/-1), Радулов (11.08/2/0) — -.

8 февраля. Даллас. American Airlines Center.