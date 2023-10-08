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«Калгари»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Калгари» стартует в регулярном чемпионате НХЛ 12 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Никита Задоров.
Никита Задоров.
Фото USA Today Sports
Основная информация о клубе «Калгари Флэймз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Калгари Флэймз»
Город: Калгари, Альберта (Канада)
Год основания: 1972
Главный тренер: Райан Хаска
Капитан: вакантно
Домашняя арена (вместимость): Скоушабэнк-Сэдлдоум (на 19 289)
Конференция: Западная
Дивизион: Тихоокеанский

«Калгари»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Калгари» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 93 очками и расположился на пятой строчке в Тихоокеанском дивизионе. «Флэймз» не вышли в плей-офф НХЛ.

«Калгари» выигрывал Кубок Стэнли в 1989 году.

«Калгари»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Калгари» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб начнет свой регулярный чемпионат НХЛ домашней игрой против «Виннипега» на арене «Scotiabank Saddledome». Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Флэймз» встретятся с на своем льду с «Сан-Хосе» в пятницу, 19 апреля (начало — 04.00 мск).

«Калгари»: календарь матчей в октябре 2023

12 октября. 05:00 (мск). «Калгари» — «Виннипег

15 октября. 02:00. «Питтсбург» — «Калгари»

17 октября. 02:00. «Вашингтон» — «Калгари»

20 октября. 02:00. «Баффало» — «Калгари»

21 октября. 02:00. «Коламбус» — «Калгари»

23 октября. 00:00. «Детройт» — «Калгари»

25 октября. 04:45. «Калгари» — «Рейнджерс»

27 октября. 04:00. «Калгари» — «Сент-Луис»

30 октября. 02:00. «Эдмонтон» — «Калгари»

Календарь матчей «Калгари» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Калгари»

Райан Хаска (48 лет) начал тренерскую карьеру в 2002 году. Ранее канадский специалист четыре сезона руководил фарм-клубом «Флэймс» в АХЛ. До прихода в команду выиграл Мемориальный кубок с «Келоуной» в 2009 году.

Российские хоккеисты «Калгари»

  • Ян Кузнецов (защитник)
  • Никита Задоров (защитник)

«Калгари»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
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