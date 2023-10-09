Кучеров занял восьмое место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ

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NHL Network составил рейтинг топ-50 лучших действующих игроков НХЛ.

Первое место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на второй строчке форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, замкнул тройку лучших нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров занял восьмое место.

Ранее форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин занял 32-е место в рейтинге, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — 30-е, вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин — 21-е.

На 18-м месте вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, затем форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. На 14-й строчке — вратарь «Тампы» Андрей Василевский.

Рейтинг лучших действующих игроков (с 10-го по 1-е места):

10. Микко Рантанен, «Колорадо»;

9. Сидни Кросби, «Бостон»;

8. Никита Кучеров, «Тампа»;

7. Остон Мэттьюс, «Торонто»;

6. Мэтью Ткачак, «Флорида»;

5. Давид Пастрняк, «Бостон»;

4. Кайл Макар, «Колорадо»;

3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»;

2. Натан Маккиннон, «Колорадо»;

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон».