Кучеров занял восьмое место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ
NHL Network составил рейтинг топ-50 лучших действующих игроков НХЛ.
Первое место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на второй строчке форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, замкнул тройку лучших нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров занял восьмое место.
Ранее форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин занял 32-е место в рейтинге, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — 30-е, вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин — 21-е.
На 18-м месте вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, затем форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. На 14-й строчке — вратарь «Тампы» Андрей Василевский.
Рейтинг лучших действующих игроков (с 10-го по 1-е места):
10. Микко Рантанен, «Колорадо»;
9. Сидни Кросби, «Бостон»;
8. Никита Кучеров, «Тампа»;
7. Остон Мэттьюс, «Торонто»;
6. Мэтью Ткачак, «Флорида»;
5. Давид Пастрняк, «Бостон»;
4. Кайл Макар, «Колорадо»;
3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»;
2. Натан Маккиннон, «Колорадо»;
1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -