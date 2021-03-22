«Нэшвилл» по буллитам победил «Даллас», Худобин отразил 19 бросков

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл обыграл «Даллас» со счетом 4:3.

На шайбы Райана Джохансена, Филипа Форсберга и Ээли Толванена хозяева ответили точными бросками Ретта Гарднера, Радека Факсы и Тая Делландреа. Победный буллит реализовал Калле Ярнкрок. Вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 19 бросков.

После этого матча «Нэшвилл» с 29 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 28 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нэшвилл» — 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гарднер — 1 (Линделл, Киро), 9:02 — 1:0. Факса — 4 (Робертсон, Олексяк), 10:21 — 2:0. Джохансен — 3 (бол., Экхольм, Толванен), 10:51 — 2:1. Делландреа — 3 (Павелски, Клингберг), 33:02 — 3:1. Форсберг — 11 (Джохансен, Толванен), 37:54 — 3:2. Толванен — 7 (Харпур), 54:15 — 3:3.

Победный буллит: Ярнкрок.

Вратари: Худобин — Ринне.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (11+11+7+1) — 22 (7+8+6+1).

Наши: Гурьянов (19.36/2/0) — Тренин (12.03/1/-1).

22 марта. Даллас. American Airlines Center.