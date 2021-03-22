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«Вегас» проиграл «Лос-Анджелесу», прервав серию из пяти побед

03:40
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 1:3.

В составе «Кингз» отличились Шон Уокер, Дастин Браун и Джефф Картер, гости ответили точным броском Томаша Носека. «Рыцари» прервали серию из пяти побед.

После этого матча «Вегас» с 43 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 32 очками — на пятой строчке.

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