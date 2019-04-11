"Даллас" на выезде обыграл "Нэшвилл"

"Даллас" выиграл у "Нэшвилла" (3:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Миро Хейсканен, также отличился Матс Цуккарелло. Российский вратарь Антон Худобин остался в запасе, а форвард Александр Радулов результативными действиями не отметился. У хозяев забивали Роман Йози и Пи-Кэй Суббэн.

Счет в серии стал 1-0 в пользу "Далласа". Следующий матч состоится 13 апреля.

НХЛ

Плей-офф

Западная конференция

Первый раунд

"Нэшвилл" - "Даллас" - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Йоси - 1 (Эллис, Бонино), 12:12 - 1:0. Хейсканен - 1 (бол.), 32:37 - 1:1. Хейсканен - 2 (Клингберг), 46:10 - 1:2. Цуккарелло - 1 (Лавджой, Бенн), 50:39 - 1:3. Суббан - 1 (Бойл, Экхольм), 53:24 - 2:3.

Вратари: Ринне (56:47 - 58:03, 58:17) - Бишоп.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 32 (12+5+15) - 29 (9+10+10).

Наши: - - Радулов (18.01/3/+1).

11 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии: 0-1

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