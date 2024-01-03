«Монреаль» обыграл «Даллас» и прервал серию поражений
«Даллас» дома проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Канадиенс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.
«Монреаль» набрал 37 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на 5-й строчке Западной конференции — 48 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Монреаль» — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
Голы: Бенн — 7 (Джонстон), 0:11 — 1:0. Сузуки — 12 (Слафковски, Харрис), 4:14 — 1:1. Гуле — 3 (Ковачевич, Пеццетта), 9:46 — 1:2. Харрис — 1, 26:54 — 1:3. Кофилд — 11 (бол., Монахэн, Сузуки), 46:45 — 1:4. Джонстон — 10 (Дадонов, Марчмент), 56:12 — 2:4. Робертсон — 12 (Дюшен, Марчмент), 58:00 — 3:4.
Вратари: Уэджвуд (55:43 — 56:12, 56:27 — 57:32, 57:42 — 58:00, 58:07) — Монтембо.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 34 (5+13+16) — 18 (6+5+7).
Наши: Дадонов (13.13/3/+1) — -.
3 января. Даллас. American Airlines Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|36
|25
|11
|51
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|36
|17
|19
|43
|4
|Филадельфия
|36
|19
|17
|43
|5
|Вашингтон
|35
|18
|17
|42
|6
|Нью-Джерси
|35
|19
|16
|40
|7
|Питтсбург
|36
|18
|18
|40
|8
|Коламбус
|39
|12
|27
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|36
|23
|13
|52
|2
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|3
|Торонто
|34
|17
|17
|41
|4
|Тампа-Бэй
|39
|18
|21
|41
|5
|Детройт
|37
|17
|20
|38
|6
|Монреаль
|37
|16
|21
|37
|7
|Баффало
|38
|15
|23
|34
|8
|Оттава
|32
|14
|18
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|36
|23
|13
|50
|2
|Колорадо
|37
|23
|14
|49
|3
|Даллас
|36
|22
|14
|48
|4
|Нэшвилл
|38
|21
|17
|43
|5
|Аризона
|35
|19
|16
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|36
|16
|20
|36
|8
|Чикаго
|37
|11
|26
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|38
|22
|16
|49
|3
|Лос-Анджелес
|33
|20
|13
|45
|4
|Сиэтл
|38
|15
|23
|39
|5
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|37
|6
|Калгари
|37
|16
|21
|37
|7
|Анахайм
|36
|13
|23
|26
|8
|Сан-Хосе
|37
|9
|28
|21
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|1 : 4
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|1 : 6
|3.01
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|3 : 0
|3.01
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|1 : 3
|3.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 2
|3.01
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|- : -
|3.01
|05:00
|
Аризона – Флорида
|- : -
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|- : -
|3.01
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|- : -
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|- : -
|3.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|63
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|37
|58
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|36
|51
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|27
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1