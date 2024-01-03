«Монреаль» обыграл «Даллас» и прервал серию поражений

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«Даллас» дома проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Канадиенс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

«Монреаль» набрал 37 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на 5-й строчке Западной конференции — 48 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Монреаль» — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Голы: Бенн — 7 (Джонстон), 0:11 — 1:0. Сузуки — 12 (Слафковски, Харрис), 4:14 — 1:1. Гуле — 3 (Ковачевич, Пеццетта), 9:46 — 1:2. Харрис — 1, 26:54 — 1:3. Кофилд — 11 (бол., Монахэн, Сузуки), 46:45 — 1:4. Джонстон — 10 (Дадонов, Марчмент), 56:12 — 2:4. Робертсон — 12 (Дюшен, Марчмент), 58:00 — 3:4.

Вратари: Уэджвуд (55:43 — 56:12, 56:27 — 57:32, 57:42 — 58:00, 58:07) — Монтембо.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 34 (5+13+16) — 18 (6+5+7).

Наши: Дадонов (13.13/3/+1) — -.

3 января. Даллас. American Airlines Center.