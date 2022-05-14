«Даллас» сравнял счет в серии с «Калгари». Командам предстоит седьмой матч

«Даллас» сравнял счет в серии с «Калгари»

«Даллас» выиграл у «Калгари» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. Счет в серии стал равный — 3-3.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился двухминутным удалением в начале третьего периода. Соперник не смог реализовать большинство.

Седьмой матч в серии состоится 15 мая.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Даллас» — «Калгари» — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Хинтц — 2 (Павелски, Робертсон), 14:52 — 1:0. Раффль — 2 (Кивиранта), 26:04 — 2:0. Стоун — 1 (Годро, Ткачак), 28:09 — 2:1. Баклунд — 3 (Стоун, Андерссон), 31:59 — 2:2. Хейсканен — 1 (Факса, Сутер), 37:32 — 3:2. Сегин — 2 (п.в., Хинтц, Раффль), 59:18 — 4:2.

Вратари: Эттингер — Маркстрем (59:08 — 59:18).

Штраф: 16 — 28.

Броски: 40 (10+17+13) — 38 (18+9+11).

Наши: Наместников (13.24/3/0) — Задоров (18.42/1/-2).

14 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 3-3.