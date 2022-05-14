«Сумасшествие!» Американский журналист восхитился невероятным голевым пасом Шестеркина

Американский журналист прокомментировал голевой пас Шестеркина в шестом матче против «Питтсбурга»

Американский журналист Джон Ледиард оценил результативный пас вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (5:3).

«Этот пас от Шестеркина — важный момент в карьере вратаря. Сумасшествие», — написал Ледиард в Twitter.

Шестеркин ассистировал форварду Крису Крайдеру, который забил на 33-й минуте и сделал счет 3:2. Для 26-летнего россиянина это первый ассист в текущем плей-офф.