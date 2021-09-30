15 сэйвов Просветова помогли «Аризоне» переиграть «Анахайм»
07:57
«Аризона» выиграла у «Анахайма» в контрольно матче НХЛ — 4:1.
Российский вратарь «Койотис» Иван Просветов отыграл два периода. На его счету 15 отраженных бросков и одна пропущенная шайба.
Другие российские игроки «Аризоны» Владислав Провольнев и Илья Любушкин результативными действиями не отметились, отыграв 19 и 17 минут соответственно.Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.
Читайте также
«Слова о немосковской дикции Загитовой — не очень прикольно». Ягудин — о Лайшеве, дебюте Медведевой и поедании личинок в Африке
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю