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15 сэйвов Просветова помогли «Аризоне» переиграть «Анахайм»

07:57
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«Аризона» выиграла у «Анахайма» в контрольно матче НХЛ — 4:1.

Российский вратарь «Койотис» Иван Просветов отыграл два периода. На его счету 15 отраженных бросков и одна пропущенная шайба.

Другие российские игроки «Аризоны» Владислав Провольнев и Илья Любушкин результативными действиями не отметились, отыграв 19 и 17 минут соответственно.

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.

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Евгений Козинов все материалы автора

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