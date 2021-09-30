15 сэйвов Просветова помогли «Аризоне» переиграть «Анахайм»

«Аризона» выиграла у «Анахайма» в контрольно матче НХЛ — 4:1.

Российский вратарь «Койотис» Иван Просветов отыграл два периода. На его счету 15 отраженных бросков и одна пропущенная шайба.

Другие российские игроки «Аризоны» Владислав Провольнев и Илья Любушкин результативными действиями не отметились, отыграв 19 и 17 минут соответственно.

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.