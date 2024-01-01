«Даллас» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» дома разгромил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» одержал вторую победу подряд. «Старз» набрали 48 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Чикаго» проиграл второй матч подряд. «Блэкхокс» с 24 очками — на 15-й строчке «Запада».