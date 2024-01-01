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Сегодня, 09:32

«Анахайм» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Эдмонтон» на выезде разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» одержал 5-ю победу подряд. «Ойлерз» с 37 очками занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Анахайм» с 26 очками — на 14-й строчке таблицы «Запада».

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 35 25 10 51
2 Каролина 37 20 17 44
3 Айлендерс 36 17 19 43
4 Филадельфия 36 19 17 43
5 Вашингтон 34 17 17 40
6 Нью-Джерси 35 19 16 40
7 Питтсбург 35 18 17 40
8 Коламбус 38 12 26 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 22 13 50
2 Флорида 36 22 14 46
3 Торонто 34 17 17 41
4 Тампа-Бэй 38 18 20 41
5 Детройт 37 17 20 38
6 Монреаль 36 15 21 35
7 Баффало 38 15 23 34
8 Оттава 32 14 18 28
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 37 23 14 49
2 Виннипег 35 22 13 48
3 Даллас 35 22 13 48
4 Нэшвилл 37 20 17 41
5 Аризона 35 19 16 40
6 Сент-Луис 36 18 18 37
7 Миннесота 35 16 19 36
8 Чикаго 36 11 25 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 36 23 13 49
2 Вегас 37 22 15 49
3 Лос-Анджелес 33 20 13 45
4 Эдмонтон 34 18 16 37
5 Сиэтл 37 14 23 37
6 Калгари 36 15 21 35
7 Анахайм 36 13 23 26
8 Сан-Хосе 37 9 28 21
Результаты / календарь
19.12
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21.12
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24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
1.01 01:00
Детройт – Бостон
 3 : 5
1.01 02:00
Питтсбург – Айлендерс
3 : 1
1.01 02:00
Оттава – Баффало
 5 : 1
1.01 03:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 4 : 3
1.01 04:00
Колорадо – Сан-Хосе
 3 : 1
1.01 04:00
Калгари – Филадельфия
 4 : 3
1.01 04:00
Даллас – Чикаго
 8 : 1
1.01 04:00
Анахайм – Эдмонтон
 2 : 7
1.01 23:00
Сиэтл – Вегас
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 37 61
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 37 58
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 35 50
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 37 26
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 36 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

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