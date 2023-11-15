«Даллас» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» в овертайме обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время за «Старз» шайбы забросили Эса Линделль, Роопе Хинтц и Тайлер Сегин. У «Койотс» отличились Клейтон Келлер, Джейсон Зукер и Лоусон Крауз. Победный гол в овертайме на счету Мэтта Дюшена.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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