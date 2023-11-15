Кросби сравнялся с Малкиным по количеству хет-триков за «Питтсбург»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:3) оформил 13-й хет-трик в карьере.

Как сообщает сайт НХЛ, канадец сравнялся по этому показателю с россиянином Евгением Малкиным. Они делят второе место по хет-трикам в истории «Питтсбурга». Рекордсменом клуба является Марио Лемье (40 матчей).

Также Кросби (36 лет и 99 дней) стал пятым игроком в истории «Питтсбурга», оформившим хет-трик в возрасте 36 лет и старше.

Форвард в текущем сезоне сыграл за «Пингвинз» 14 матчей и набрал 19 (10+9) очков.