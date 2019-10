Дадонов забросил вторую шайбу в сезоне

«Баффало» принимает «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ, в середине третьего периода счет 1:2. На 47-й минуте отличился форвард гостей Евгений Дадонов, результативные передачи в активе Джонатана Юбердо и Дениса Мальгина. Россиянин забросил вторую шайбу в сезоне.

Evgenii Dadonov turns on the jets and buries it! ??#FlaPanthers 1??#Sabres50 2??



Watch the @FlaPanthers LIVE on FOX Sports Florida ? l https://t.co/y2rDvVZxyS?! pic.twitter.com/7zpdOXNTpW