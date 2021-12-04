Дадонов в матче с «Аризоной» забросил шестую шайбу в сезоне

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

32-летний россиянин забросил шайбу на 36-й минуте встречи и сделал счет 6:1. Также на его счету результативная передача.

На данный момент Дадонов набрал 11 (6+5) очков в 23 матчах сезона.