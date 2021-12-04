Дадонов в матче с «Аризоной» забросил шестую шайбу в сезоне
07:06
Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».
32-летний россиянин забросил шайбу на 36-й минуте встречи и сделал счет 6:1. Также на его счету результативная передача.
На данный момент Дадонов набрал 11 (6+5) очков в 23 матчах сезона.
YOU GET A GOAL!— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) December 4, 2021
YOU GET A GOAL!
EVERYBODY GETS A GOAL! pic.twitter.com/Na4JZlAT0r
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