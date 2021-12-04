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Шестеркин и Георгиев оформили комбинированный шатаут «Рейнджерс» впервые с 2016 года

06:48
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграли «Сан-Хосе» со счетом 1:0.

Российскй вратарь хозяев Игорь Шестеркин начал встречу в старте и сделал 19 сейвов, однако получил травму в концовке встречи. Вышедший ему на смену Александр Георгиев отразил 9 из 9 бросков. Таким образом, российские голкиперы оформили первый комбинированный шатаут «Рейнджерс» с 2016 года — тогда это сделали Хенрик Лундквист и Антти Раанта.

Последний раз комбинированный шатаут в НХЛ оформили вратари «Айлендерс» Томас Грайсс и Семен Варламов 30 ноября 2019 года против «Коламбуса».

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Сергей Разин все материалы автора
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