Дадонов — о выступлении за «Монреаль»: «Самая большая проблема — очки не набирались»
Российский форвард «Далласа» Евгений Дадонов рассказал об опыте выступлений за «Монреаль».
«Сложно оценить свою игру. Но по тому, как я чувствовал себя, не могу сказать, что делал что-то не так. Самая большая проблема — очки не набирались. Считаю, что у меня были моменты, и для других я их создавал, но как-то не шло, особенно в первые месяцы сезона. Очень трудно мне давались очки. Не знаю, почему. У «Монреаля» не было никаких задач на сезон, команда молодая, им не нужно было, чтобы я больше всех очков набрал, а нужно было развивать молодых ребят, просматривать игроков из АХЛ. Так что не думаю, что для руководства было большой проблемой моя низкая результативность», — приводит Sport24 слова Дадонова.
Российский нападающий выступал за «Монреаль» в сезоне-2022/23. В феврале этого года канадский клуб обменял Дадонова в «Даллас» на форварда Дениса Гурьянова.
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|Тампа-Бэй
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|Торонто
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|8
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|Виннипег
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|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|11.10
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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