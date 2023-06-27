Дацюк, Ковальчук и Могильный вошли в топ главных кандидатов на введение в Зал славы НХЛ по версии The Score
The Score составил топ игроков, которые достойны введения в Зал хоккейной славы в 2024 году. В список попали трое российских хоккеистов.
В категории «игроки, попавшие в список кандидатов впервые» присутствуют Павел Дацюк и Илья Ковальчук.
В списке игроков, которые уже неоднократно добавлялись в число кандидатов, но так и не входят в Зал славы, оказался Александр Могильный.
Игроки, попавшие в список кандидатов впервые:
Павел Дацюк;
Райан Миллер;
Илья Ковальчук;
Пекка Ринне;
Ши Уэбер;
Патрик Марло.
Игроки, которых уже давно добавляют в число кандидатов, но не вводят в Зал славы:
Александр Могильный;
Кит Ткачук;
Род Бриндамор;
Кертис Джозеф;
Дженнифер Боттерилл.
В последний раз россиян вводили в Зал хоккейной славы в 2019 году.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
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9.06
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14.06
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
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