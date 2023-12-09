Чинахов с передач Марченко и Воронкова забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». На 7-й минуте третьего периода счет стал 3:1.

Шайбу забросил российский нападающий Егор Чинахов. Ассистировали ему соотечественники Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. Для

Для 22-летнего россиянина этот гол стал 4-м в текущем сезоне НХЛ.