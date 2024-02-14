Дубль Гарланда помог «Ванкуверу» победить «Чикаго»

«Ванкувер» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У «Кэнакс» дубль оформил Конор Гарланд, еще забили Нильс Хегландер и Дакота Джошуа. За «Блэкхокс» отличились Тайлер Джонсон и Кевин Корчински.

«Ванкувер» с 78 очками в 54 матчах занимает первое место в Западной конференции. «Чикаго» находится на 16-й строчке (31 очко).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Ванкувер» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Гарлэнд — 10 (Джошуа, Гронек), 10:05 — 0:1. Гарлэнд — 11 (Гронек, Джошуа), 28:18 — 0:2. Т. Джонсон — 10 (бол., Курашев, Фолиньо), 36:43 — 1:2. Хегландер — 17 (Линдхольм), 38:28 — 1:3. Джошуа — 13 (Блюгерс, Хьюз), 46:07 — 1:4. Корчински — 3 (Донато, Райхель), 53:27 — 2:4.

Вратари: Мразек (57:43) — Демко.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 23 (1+12+10) — 38 (12+13+13).

Наши: — - Михеев (15.54/0/0).

14 февраля. Чикаго. United Center.