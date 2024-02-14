«Торонто» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

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«Торонто» дома обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Мэйпл Ливз» хет-трик оформил Бобби Макманн, еще один гол забил Вильям Нюландер. У «Блюз» единственную шайбу забросил Алексей Торопченко.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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