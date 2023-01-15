Хет-трик Макканна принес «Сиэтлу» победу над «Чикаго»

«Сиэтл» на выезде одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5.

В составе «Кракен» хет-трик на счету Джарела Макканна, еще по голу забили Дэниел Спронг Мэттью Беньерс, Андре Бураковски, Эли Толванен и Оливер Бьоркстранд.

У «Чикаго» отметились Джонатан Тоус, Айзек Филлипс, Мах Доми, Тэйлор Реддиш и Патрик Кейн.

«Сиэтл» с 56 очками занимает 4-е место на Западе. «Чикаго» — на последнем место с 26 очками.

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«Чикаго» — «Сиэтл» — 5:8 (1:6, 1:0, 3:2)

Голы: Спронг — 14 (Гики, Танев), 2:50 — 0:1. Тэйвз — 12 (Рэддиш, С. Джонс), 4:40 — 1:1. Бенайерс — 17 (Данн), 9:30 — 1:2. Маккэн — 20 (Донато), 10:46 — 1:3. Бураковски — 12 (Бенайерс, Эберле), 12:08 — 1:4. Толванен — 7 (Гурд, Бьоркстранд), 12:45 — 1:5. Маккэн — 21 (Донато, Веннберг), 13:11 — 1:6. Филлипс — 1 (Дикинсон), 30:45 — 2:6. Доми — 13 (бол., Рэддиш, С. Джонс), 40:51 — 3:6. Маккэн — 22 (Ларссон, Веннберг), 41:54 — 3:7. Бьоркстранд — 7 (Олексяк, Гурд), 42:37 — 3:8. Рэддиш — 12 (бол., Тэйвз, С. Джонс), 56:50 — 4:8. Кейн — 8 (Доми), 59:45 — 5:8.

Вратари: Мразек (Стэлок, 12:08) — Джонс.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (8+8+11) — 30 (11+10+9).

Наши: — - -.

15 января. Чикаго. United Center. 20075 зрителей.