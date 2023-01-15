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Сегодня, 06:37

Хет-трик Макканна принес «Сиэтлу» победу над «Чикаго»

Руслан Минаев
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«Сиэтл» на выезде одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5.

В составе «Кракен» хет-трик на счету Джарела Макканна, еще по голу забили Дэниел Спронг Мэттью Беньерс, Андре Бураковски, Эли Толванен и Оливер Бьоркстранд.

У «Чикаго» отметились Джонатан Тоус, Айзек Филлипс, Мах Доми, Тэйлор Реддиш и Патрик Кейн.

«Сиэтл» с 56 очками занимает 4-е место на Западе. «Чикаго» — на последнем место с 26 очками.

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«Чикаго» — «Сиэтл» — 5:8 (1:6, 1:0, 3:2)

Голы: Спронг — 14 (Гики, Танев), 2:50 — 0:1. Тэйвз — 12 (Рэддиш, С. Джонс), 4:40 — 1:1. Бенайерс — 17 (Данн), 9:30 — 1:2. Маккэн — 20 (Донато), 10:46 — 1:3. Бураковски — 12 (Бенайерс, Эберле), 12:08 — 1:4. Толванен — 7 (Гурд, Бьоркстранд), 12:45 — 1:5. Маккэн — 21 (Донато, Веннберг), 13:11 — 1:6. Филлипс — 1 (Дикинсон), 30:45 — 2:6. Доми — 13 (бол., Рэддиш, С. Джонс), 40:51 — 3:6. Маккэн — 22 (Ларссон, Веннберг), 41:54 — 3:7. Бьоркстранд — 7 (Олексяк, Гурд), 42:37 — 3:8. Рэддиш — 12 (бол., Тэйвз, С. Джонс), 56:50 — 4:8. Кейн — 8 (Доми), 59:45 — 5:8.

Вратари: Мразек (Стэлок, 12:08) — Джонс.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (8+8+11) — 30 (11+10+9).

Наши: — - -.

15 января. Чикаго. United Center. 20075 зрителей.

НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Чикаго Блэкхокс
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2 Нью-Джерси 42 27 15 57
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 43 18 25 43
8 Коламбус 42 13 29 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 33 9 70
2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 41 27 14 55
4 Баффало 41 21 20 44
5 Флорида 44 20 24 44
6 Детройт 41 18 23 43
7 Оттава 42 19 23 41
8 Монреаль 43 17 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 57
2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 42 24 18 52
4 Колорадо 41 21 20 45
5 Сент-Луис 44 21 23 45
6 Нэшвилл 42 19 23 44
7 Аризона 42 13 29 31
8 Чикаго 41 11 30 26
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1 Вегас 43 28 15 58
2 Сиэтл 42 26 16 56
3 Лос-Анджелес 45 25 20 56
4 Калгари 44 21 23 51
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Ванкувер 42 17 25 37
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Каролина – Питтсбург
 2 : 1
15.01 03:00
Колорадо – Оттава
 7 : 0
15.01 03:00
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 4 : 3
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Миннесота – Аризона
 2 : 1
15.01 04:00
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Тэйдж Томпсон

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