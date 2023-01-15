Хет-трик Макканна принес «Сиэтлу» победу над «Чикаго»
«Сиэтл» на выезде одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5.
В составе «Кракен» хет-трик на счету Джарела Макканна, еще по голу забили Дэниел Спронг Мэттью Беньерс, Андре Бураковски, Эли Толванен и Оливер Бьоркстранд.
У «Чикаго» отметились Джонатан Тоус, Айзек Филлипс, Мах Доми, Тэйлор Реддиш и Патрик Кейн.
«Сиэтл» с 56 очками занимает 4-е место на Западе. «Чикаго» — на последнем место с 26 очками.
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«Чикаго» — «Сиэтл» — 5:8 (1:6, 1:0, 3:2)
Голы: Спронг — 14 (Гики, Танев), 2:50 — 0:1. Тэйвз — 12 (Рэддиш, С. Джонс), 4:40 — 1:1. Бенайерс — 17 (Данн), 9:30 — 1:2. Маккэн — 20 (Донато), 10:46 — 1:3. Бураковски — 12 (Бенайерс, Эберле), 12:08 — 1:4. Толванен — 7 (Гурд, Бьоркстранд), 12:45 — 1:5. Маккэн — 21 (Донато, Веннберг), 13:11 — 1:6. Филлипс — 1 (Дикинсон), 30:45 — 2:6. Доми — 13 (бол., Рэддиш, С. Джонс), 40:51 — 3:6. Маккэн — 22 (Ларссон, Веннберг), 41:54 — 3:7. Бьоркстранд — 7 (Олексяк, Гурд), 42:37 — 3:8. Рэддиш — 12 (бол., Тэйвз, С. Джонс), 56:50 — 4:8. Кейн — 8 (Доми), 59:45 — 5:8.
Вратари: Мразек (Стэлок, 12:08) — Джонс.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 27 (8+8+11) — 30 (11+10+9).
Наши: — - -.
15 января. Чикаго. United Center. 20075 зрителей.
|Столичный дивизион
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|18
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|55
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|21
|20
|44
|5
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|44
|20
|24
|44
|6
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|41
|18
|23
|43
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|42
|19
|23
|41
|8
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|43
|17
|26
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|И
|В
|П
|О
|1
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|43
|28
|15
|57
|2
|Даллас
|44
|25
|19
|57
|3
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|42
|24
|18
|52
|4
|Колорадо
|41
|21
|20
|45
|5
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|44
|21
|23
|45
|6
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|42
|19
|23
|44
|7
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|42
|13
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|31
|8
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|41
|11
|30
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|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|28
|15
|58
|2
|Сиэтл
|42
|26
|16
|56
|3
|Лос-Анджелес
|45
|25
|20
|56
|4
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|44
|21
|23
|51
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
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|42
|17
|25
|37
|7
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|34
|8
|Анахайм
|43
|12
|31
|28
|15.01
|03:00
|
Айлендерс – Монреаль
|2 : 1
|15.01
|03:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 3
|15.01
|03:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|1 : 3
|15.01
|03:00
|
Детройт – Коламбус
|3 : 4
|15.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|2 : 1
|15.01
|03:00
|
Колорадо – Оттава
|7 : 0
|15.01
|03:00
|
Флорида – Ванкувер
|4 : 3
|15.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|2 : 1
|15.01
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|3 : 5
|15.01
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|2 : 4
|15.01
|04:00
|
Чикаго – Сиэтл
|5 : 8
|15.01
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|- : -
|15.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|82
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|66
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|61
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|42
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|40
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|28
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|17
|2.16
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|33
|2.25