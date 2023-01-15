Видео гола Бучневича в ворота «Тампы»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился шайбой в ворота «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет на данный момент 2:4.

Российский форвард завершил контратаку «Блюз» точным ударом издали.

В этом сезоне на его счету 37 (15+22) очков в 35 матчах за «Сент-Луис».