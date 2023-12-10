«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», у Зайцева две передачи

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:1.

В составе «Блэкхокс» отличились Энтони Бовилье, Алекс Власик и Джейсон Дикинсон, защитник Никита Зайцев отметился двумя результативными передачами. У «блюзменов» шайбу забросил Оскар Сундквист.

После этого матча «Чикаго» с 19 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 27 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сент-Луис» — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Бовилье — 3 (Зайцев, Гуттман), 4:43 — 1:0. Власик — 1 (Кревье, Энтвистл), 9:20 — 2:0. Дикинсон — 9 (Зайцев, Мерфи), 34:53 — 3:0. Сундквист — 3 (мен., Ледди), 56:31 — 3:1.

Вратари: Мразек — Биннингтон (54:04 — 56:17, 58:29).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 24 (14+8+2) — 39 (9+14+16).

Наши: Зайцев (15.44/1/+2) — Бучневич (23.40/2/0), Торопченко (9.33/3/0).

10 декабря. Чикаго. United Center.