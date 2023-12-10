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Сегодня, 06:32

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 4:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Вашингтон» с 29 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 37 очками — на второй строчке.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Торонто» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», у Зайцева две передачи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 25 18 7 37
2 Айлендерс 26 12 14 31
3 Филадельфия 26 14 12 30
4 Вашингтон 24 13 11 29
5 Нью-Джерси 25 14 11 29
6 Каролина 26 14 12 29
7 Питтсбург 26 11 15 25
8 Коламбус 29 9 20 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 18 8 39
2 Флорида 26 16 10 34
3 Торонто 24 14 10 32
4 Детройт 26 14 12 32
5 Тампа-Бэй 28 12 16 29
6 Монреаль 27 12 15 27
7 Баффало 28 11 17 25
8 Оттава 22 11 11 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 26 16 10 34
2 Даллас 26 15 11 33
3 Виннипег 25 15 10 32
4 Аризона 26 13 13 28
5 Нэшвилл 27 14 13 28
6 Сент-Луис 27 13 14 27
7 Миннесота 25 9 16 22
8 Чикаго 26 9 17 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 41
2 Лос-Анджелес 24 16 8 36
3 Ванкувер 27 17 10 35
4 Калгари 27 11 16 25
5 Эдмонтон 24 11 13 23
6 Сиэтл 27 8 19 22
7 Анахайм 26 10 16 20
8 Сан-Хосе 27 8 19 18
Результаты / календарь
30.11
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13.12
14.12
15.12
10.12 00:05
Калгари – Нью-Джерси
 2 : 4
10.12 00:05
Даллас – Вегас
 1 : 6
10.12 03:00
Торонто – Нэшвилл
 4 : 0
10.12 03:00
Детройт – Оттава
 1 : 5
10.12 03:00
Вашингтон – Рейнджерс
4 : 0
10.12 03:00
Баффало – Монреаль
 2 : 3 Б
10.12 03:30
Айлендерс – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
10.12 04:00
Чикаго – Сент-Луис
 3 : 1
10.12 05:00
Колорадо – Филадельфия
 - : -
10.12 06:00
Сиэтл – Тампа-Бэй
 - : -
10.12 06:00
Ванкувер – Каролина
 - : -
10.12 21:00
Коламбус – Флорида
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 27 44
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 26 39
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 27 38
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 27 18
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 24 18
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 27 17
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 18 1.9

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