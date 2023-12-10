«Вашингтон» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 4:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Вашингтон» с 29 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 37 очками — на второй строчке.