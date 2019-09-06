«Чикаго» продлил контракт с Перлини

«Чикаго» подписал новый контракт с форвардом Бренданом Перлини. 23-летний нападающий заключил контракт на год и 874 тысячи 125 тысячи долларов, сообащет официальный сайт «Блэкхокс».

Перлини выступает за «Чикаго» с ноября 2018 года. В минувшем сезоне на счету форварда 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 21 (14+7) набраное очко.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков