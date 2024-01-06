«Чикаго» поместил Бедарда в список травмированных после перелома челюсти

«Чикаго» поместил нападающего Коннора Бедарда в список травмированных игроков, сообщает журналист Стефен Уайно в соцсети Х.

По данным источника, у форварда диагностирован перелом челюсти. О сроках восстановления не сообщается.

18-летний канадец получил повреждение в первом периоде матча с «Нью-Джерси» (2:4) после силового приема защитника «дьяволов» Брендана Смита. Бедард покинул лед, держась за челюсть, и больше не вернулся на площадку.

Главный тренер «Чикаго» Люк Ричардсон прокомментировал травму форварда.

«Чикаго» выбрал Бедарда под первым номером на драфте НХЛ-2023. В сезоне-2023/24 фоврард набрал 33 (15+18) очка в 39 матчах.