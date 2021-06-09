«Чикаго» подписал контракт с одним из самых талантливых нападающих Германии

19-летний нападающий Лукаш Райхел заключил контракт новичка с «Чикаго». Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

Райхел был выбран на драфте-2020 под общим 17-м номером. Он считается одним из самых талантливых молодых нападающих страны.

Райхел выступал в составе сборной Германии на ЧМ-2021. В 9 матчах он набрал 6 (2+4) очков.

Также он играл за «Айсберн» в немецкой лиге, где должен провести и следующий сезон.