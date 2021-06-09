18-летний защитник Княжко подписал контракт с «Коламбусом»
22:07
Защитник Самуэль Княжко подписал контракт новичка с «Коламбусом». Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.
«Блю Джэкетс» выбрали хоккеиста в третьем раунде драфта-2020 под общим 78-м номером.
18-летний Княжко выступал за сборную Словакии на ЧМ-2021 и сыграл 8 матчей.
Также в прошедшем сезоне он набрал 15 (5+10) очков в 23 матчах за молодежную команду ТПС. Ожидается, что следующий сезон он также проведет в Финляндии.
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