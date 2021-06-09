18-летний защитник Княжко подписал контракт с «Коламбусом»

Защитник Самуэль Княжко подписал контракт новичка с «Коламбусом». Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

Knazko served as Slovakia's team captain at the 2021 IIHF World Junior Championships ? https://t.co/QCslyAl1ON pic.twitter.com/YhXBhPjKbG — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) June 9, 2021

«Блю Джэкетс» выбрали хоккеиста в третьем раунде драфта-2020 под общим 78-м номером.

18-летний Княжко выступал за сборную Словакии на ЧМ-2021 и сыграл 8 матчей.

Также в прошедшем сезоне он набрал 15 (5+10) очков в 23 матчах за молодежную команду ТПС. Ожидается, что следующий сезон он также проведет в Финляндии.