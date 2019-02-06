"Чикаго" переиграл "Эдмонтон", Анисимов сделал голевую передачу

"Чикаго" на выезде выиграл у "Эдмонтона" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). "Блэкхокс" одержал пятую победу кряду, а "Ойлерз" проиграл в шестой раз подряд.

Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Чикаго" - 2:6 (2:1, 0:0, 0:5)

Голы: Густафссон - 11 (бол., Тэйвз), 1:55 - 0:1. Драйзайтль - 30 (бол., Макдэвид, Нерс), 16:41 - 1:1. Драйзайтль - 31 (бол., Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 18:45 - 2:1. Хейден - 3 (Крюгер, Куниц), 43:50 - 2:2. Стром - 13 (Кахун, Дебринкэт), 45:23 - 2:3. Кейн - 32 (Саад, Анисимов), 45:51 - 2:4. Каджула - 9 (Тэйвз, Кейн), 46:38 - 2:5. Кахун - 9 (бол., Сибрук, Саад), 52:12 - 2:6.

Вратари: Тэлбот (Коскинен, 45:51) - Уорд.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 27 (16+7+4) - 35 (9+12+14).

Наши: - - Анисимов (17.08/2/+1).

6 февраля. Эдмонтон. Rogers Place.