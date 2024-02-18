«Чикаго» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

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«Чикаго» дома обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Чикаго» занимает последнее, 16-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 33 очками в 55 матчах.

«Оттава» идет 15-й на «Востоке» с 46 очками в 51 игре.