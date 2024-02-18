«Детройт» всухую разгромил «Калгари»

«Детройт» на выезде разгромил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

У гостей по одной шайбе забросили Патрик Кейн, Джей Ти Комфер, Дилан Ларкин, Дэвид Перрон и Лукас Рэймонд.

«Детройт» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 62 очками в 54 матчах.

«Калгари» идет на 12-й строчке «Запада» с 55 очками в 55 играх.