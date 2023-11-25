Артюхин: «В «Колорадо» поверили в Ничушкина, и он отвечает на доверие своими голами»

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался об игре форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина в этом сезоне.

«Ничушкин хорошо начал сезон в НХЛ, проявляет себя с первых матчей. Мне Валерий симпатизирует. Если он будет продолжать так же работать, то у него все получится», — приводит «РБ Спорт» слова Артюхина.

Также он предположил, помогает ли россиянину доверие со стороны «Колорадо».

«Однозначно, доверие — это важный психологический момент. Если игрок чувствует его со стороны клуба и тренерского штаба, то ему легче играть, он выкладывается в каждом матче на сто процентов. Очень важно, когда тебя поддерживают. Хорошо, что в «Колорадо» поверили в Валерия и дали ему шанс, и Ничушкин отвечает на доверие своими голами и своей работой», — добавил специалист.

28-летний Ничушкин набрал 18 (9+9) очков в 19 играх текущего сезона НХЛ. «Колорадо» с 26 очками в 19 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.