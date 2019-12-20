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«Чикаго» обыграл «Виннипег»

06:37
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«Виннипег» дома проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). Это второе подряд поражение «Джетс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Чикаго» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Нюландер — 5 (Кейн, Стром), 0:59 — 0:1. Кубалик — 9 (Кейн), 40:37 — 0:2. Пулман — 2 (Элерс, Моррисси), 45:09 — 1:2. Густафссон — 4 (бол., Кейн), 50:58 — 1:3. Кейн — 19 (Нюландер, Боквист), 56:39 — 1:4.

Вратари: Хеллебайк — Ленер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (16+14+7) — 32 (12+3+17).

20 декабря. Виннипег. Bell MTS Place.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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