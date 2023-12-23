«Чикаго» — «Монреаль»: видеообзор матча

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду проиграл «Монреалю» — 2:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Хоккеисты «Канадиенс» Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Дэвид Савар сделали по одной голевой передачи и забросили по одной шайбе.

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