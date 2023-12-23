«Чикаго» — «Монреаль»: видеообзор матча
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду проиграл «Монреалю» — 2:5.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
Хоккеисты «Канадиенс» Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Дэвид Савар сделали по одной голевой передачи и забросили по одной шайбе.
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|31
|22
|9
|45
|2
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|3
|Айлендерс
|32
|15
|17
|39
|4
|Вашингтон
|30
|17
|13
|38
|5
|Каролина
|33
|17
|16
|38
|6
|Нью-Джерси
|31
|16
|15
|34
|7
|Питтсбург
|31
|15
|16
|33
|8
|Коламбус
|34
|11
|23
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|31
|19
|12
|44
|2
|Торонто
|30
|16
|14
|38
|3
|Флорида
|32
|18
|14
|38
|4
|Тампа-Бэй
|34
|16
|18
|37
|5
|Детройт
|33
|16
|17
|36
|6
|Монреаль
|33
|15
|18
|35
|7
|Баффало
|34
|14
|20
|31
|8
|Оттава
|28
|11
|17
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|32
|20
|12
|43
|2
|Даллас
|31
|19
|12
|42
|3
|Колорадо
|33
|20
|13
|42
|4
|Нэшвилл
|33
|19
|14
|38
|5
|Аризона
|32
|17
|15
|36
|6
|Сент-Луис
|32
|16
|16
|33
|7
|Миннесота
|31
|14
|17
|32
|8
|Чикаго
|32
|10
|22
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|34
|22
|12
|47
|2
|Вегас
|34
|21
|13
|47
|3
|Лос-Анджелес
|29
|18
|11
|40
|4
|Калгари
|33
|14
|19
|33
|5
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|6
|Сиэтл
|34
|11
|23
|31
|7
|Анахайм
|32
|12
|20
|24
|8
|Сан-Хосе
|33
|9
|24
|21
Результаты / календарь
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
|23.12
|03:00
|
Рейнджерс – Эдмонтон
|3 : 4
|23.12
|03:00
|
Детройт – Филадельфия
|7 : 6 Б
|23.12
|04:00
|
Виннипег – Бостон
|5 : 1
|23.12
|04:30
|
Чикаго – Монреаль
|2 : 5
|23.12
|22:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|23.12
|23:00
|
Флорида – Вегас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|57
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|33
|53
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|34
|45
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|29
|26
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|34
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|23
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93
Новости