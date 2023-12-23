Чибриков забросил девятую шайбу за фарм-клуб «Виннипега»

«Манитоба» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Айове» со счетом 1:3.

В составе фарм-клуба «Виннипега» единственный гол забил форвард Никита Чибриков, который также заработал 5+10 минут штрафа за драку.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 23 матча в АХЛ и набрал 20 (9+11) очков.