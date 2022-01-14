Голевая передача Романова не помогла «Монреалю» уйти от поражения в матче с «Чикаго»
«Чикаго» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Блэкхоукс» Филипп Курашев.
Защитник «Монреаля» Александр Романов отметился голевой передачей. Теперь на счету россиянина 7 (2+5) очков в 33 матчах сезона-2021/22.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы: Кубалик — 7 (Тэйвз, Стиллман), 7:42 — 1:0. Питри — 1 (Лехконен, Романов), 32:41 — 1:1. Хоффман — 6 (бол., Кофилд, Чиаро), 38:16 — 1:2. Кейн — 8 (бол., Густафссон, Дебринкэт), 42:21 — 2:2. Курашев — 3 (Хагель, Густафссон), 62:24 — 3:2.
Вратари: Флери (41:48 — 42:10, 62:24) — Монтембо (62:24).
Штраф: 23 — 13.
Броски: 31 (13+6+11+1) — 29 (3+17+8+1).
Наши: — - Романов (19.22/2/+1).
14 января. Чикаго. United Center. 17 472 зрителя.
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|12
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|13
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
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|38
|24
|14
|50
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|22
|15
|49
|3
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|22
|11
|47
|4
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|33
|21
|12
|44
|5
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|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|33
|18
|15
|38
|7
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|37
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|8
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|34
|8
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|В
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|О
|1
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|23
|16
|48
|2
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|19
|20
|45
|3
|Лос-Анджелес
|36
|18
|18
|41
|4
|Сан-Хосе
|37
|20
|17
|41
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|8
|Сиэтл
|36
|10
|26
|24
|14.01
|03:00
|
Бостон – Филадельфия
|3 : 2
|14.01
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|0 : 6
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 2
|14.01
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|3 : 2
|14.01
|03:30
|
Детройт – Виннипег
|0 : 3
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|1 : 4
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|2 : 1
|14.01
|04:30
|
Чикаго – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|14.01
|05:00
|
Калгари – Оттава
|1 : 4
|14.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|- : -
|14.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|28
|1.91
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|21
|2.09
|
|
Джек Кэмпбелл
Торонто
|27
|2.1