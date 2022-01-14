Бучневич признан третьей звездой матча с «Сиэтлом»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:1).

Россиянин забросил победную шайбу в третьем периоде.

Первой звездой матча стал вратарь «Блюз» Вилле Хуссо, отразивший 31 из 32 бросков по своим воротам. Вторая звезда встречи — форвард «Сент-Луиса» Роберт Томас, который забил первую шайбу своей команды в игре.