Маккиннон приблизился к Кучерову в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, форвард набрал 100 (36+64) очков в 61 матче. Маккиннон приблизился к нападающему «Тампы» Никите Кучерову. Россиянин лидирует в гонке бомбардиров этого сезона со 104 (38+66) очками в 61 игре.

Третьим идет нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 94 (22+72) очка.