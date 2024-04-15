«Калгари» в результативном матче обыграл «Аризону», Кузьменко набрал три очка

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Аризону» со счетом 6:5.

В составе «Флэймз» 3 (1+2) очка набрал Андрей Кузьменко, 3 (2+1) очка у Назема Кадри, еще по шайбе забросил Мэтт Коронато, Коннор Зэри и Егор Шарангович. У «Койотс» дубль оформил Дилан Гюнтер, по голу забили Александр Керфут, Матиас Маччелли и Джошуа Доан.

После этого матча «Калгари» с 79 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Аризона» с 75 очками — на 13-й строчке.