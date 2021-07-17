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Александр Волков продлил контракт с «Анахаймом» на один год

20:35
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Нападающий Александр Волков продлил контракт с «Анахаймом». Соглашение рассчитано на один год, сообщает в Twitter агент хоккеиста.

23-летний россиянин оказался в «Дакс» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Тампой».

Волков был выбран «Лайтнинг» на драфте-2017 под общим 48 номером. Всего он провел в НХЛ 46 матчей и набрал 14 (7+7) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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