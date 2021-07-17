Александр Волков продлил контракт с «Анахаймом» на один год

Нападающий Александр Волков продлил контракт с «Анахаймом». Соглашение рассчитано на один год, сообщает в Twitter агент хоккеиста.

Alex Volkov signs 1 year extension with Anaheim Ducks. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/X1LSDtT4dz — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) July 17, 2021

23-летний россиянин оказался в «Дакс» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Тампой».

Волков был выбран «Лайтнинг» на драфте-2017 под общим 48 номером. Всего он провел в НХЛ 46 матчей и набрал 14 (7+7) очков.