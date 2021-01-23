«Чикаго» одержал первую победу в сезоне

«Чикаго» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Блэкхокс» одержали первую победу в сезоне, проиграв первые пять встреч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Детройт» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Кейн — 3 (бол., Стром, Дебринкэт), 13:22 — 1:0. Де Хаан — 1 (Стром), 27:53 — 2:0. Шоу — 1 (бол., Дебринкэт), 46:17 — 3:0. Ларкин — 3 (Стаал, Нильсен), 52:22 — 3:1. Янмарк — 1 (мен., п.в., Мерфи), 57:06 — 4:1.

Вратари: Ланкинен — Грайсс (56:40 — 57:06).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 28 (12+5+11) — 31 (10+12+9).

Наши: Задоров (17.14/0/0) — Наместников (17.42/2/-1).

23 января. Чикаго. United Center.