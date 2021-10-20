«Нэшвилл» переиграл «Лос-Анджелес»
05:50
«Нэшвилл» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кингз» проиграли вторую встречу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Копитар — 5 (Браун, Даути), 24:38 — 0:1. Дюшен — 1 (бол., Гранлунд, Йоси), 41:07 — 1:1. Жанно — 1 (Сиссонс, Каррье), 45:06 — 2:1.
Нереализованный буллит: Форсберг (Н), 39:35.
Вратари: Сарос — Петерсен.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (13+10+8) — 26 (7+10+9).
Наши: Тренин (14.39/2/0) — Ткачев (10.53/1/0).
20 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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